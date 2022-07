Vitória fica no empate e segue fora do G-8 da Série C

Precisando vencer para entrar no G-8 e jogar a pressão para os adversários na briga pelo acesso, o Vitória decepcionou seu torcedor ao ficar no empate em 0 a 0 com o Ferroviário, em partida realizada neste domingo, 24, no estádio Presidente Vargas.

Com esse resultado, o rubro-negro ficou com 22 pontos conquistados, ocupando a décima colocação, com um ponto a menos que o São José, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase.



O Vitória praticou um futebol abaixo do esperado e sofreu quando viu a saída do atacante Rafinha, com dores musculares. Com esse desfalque, o time sofreu na parte ofensiva e criou muito pouco no primeiro tempo. Já o time cearense tentou nos primeiros minutos com bolas alçadas na área, porém, sem levar perigo para time baiano.

No segundo tempo, o goleiro Dalton teve que praticar duas belas intervenções e evitar o que seria gol do time cearense. Do lado do Leão, a principal reclamação ficou por conta de uma não marcação de pênalti em cima do lateral Guilherme Lazaroni.

O Vitória volta à campo no domingo, 31, às 16h, contra o ABC, no Barradão.