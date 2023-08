Vitória ganha três desfalques por suspensão para jogo contra Mirassol

O técnico Léo Condé ganhou três novos desfalques para o próximo jogo do Vitória, pela 26ª rodada do Brasileirão Série B. Além do zagueiro Camutanga, que foi expulso ainda no primeiro tempo, Marco Antônio e Mateus Gonçalves receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Atlético-GO e cumprirão suspensão automática no confronto contra o Mirassol, às 19h15 de sexta-feira, 1º.

Titular absoluto no sistema defensivo do Vitória, e suspenso pela quarta vez nesta Série B, Camutanga deve ser substituído por João Victor, que entrou na partida deste domingo, contra o Atlético-GO. Yan Souto também é opção de Léo Condé para a posição. Já Marco Antônio e Mateus Gonçalves não foram titulares.

Com retorno para Salvador previsto para o início da tarde de segunda-feira, 28, o Vitória desembarca no aeroporto e vai direto para o centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura, onde inicia a preparação para o jogo contra o Mirassol a partir das 16h.