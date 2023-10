Vitória inaugura nova iluminação em campo do Centro de Treinamento

Com o presidente Fábio Mota realizando o pontapé inicial no amistoso que marcou a estreia da iluminação no Campo 4 do CT Manoel Pontes Tanajura, o Vitória agora dispõe de mais um campo à disposição da base, além de oferecer a opção ao time profissional para treinamentos noturnos, caso necessário.

O amistoso foi entre o time Rubro-negro Sub-20 contra o SSA FC, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Na quarta-feira à noite, a cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente, do vice-presidente Djalma Abreu, do diretor de patrimônio Iuri Mattos, do diretor da divisão de base Thiago Noronha, do gerente Carlos Anunciação (também conhecido como Carlão), do presidente do Conselho Fiscal Raimundo Viana e diversos conselheiros, entre outros ilustres presentes.

“Estou muito feliz porque ao assumir o clube senti a necessidade de realizar melhorias estruturais e mesmo com as dificuldades financeiras, mas contando com apoio de alguns parceiros, estamos conseguindo avanços significativos. Quero parabenizar a todos que colaboraram para mais essa realização”, comenta o presidente.