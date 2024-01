Vitória inicia instalação do novo placar eletrônico do Barradão | A TARDE

O Vitória tem realizado uma série de obras estruturais no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, no Barradão. Além das obras de duplicação da Avenida Arthêmio Valente, novo estacionamento e da academia de futebol que está em fase final de acabamento, o novo placar eletrônico já começou a ser instalado no estádio rubro-negro.

O aparelho foi custeado pela Fatal Model, uma das empresas patrocinadoras do clube. Em entrevista coletiva no início de dezembro, o presidente Fábio Mota enalteceu a parceria e recordou que a oferta de R$ 100 milhões sobre os naming rights do Barradão teve apoio do torcedor rubro-negro.

“O Fatal Model é um grande parceiro nosso. É uma marca que leva respeito em sua comunicação e que se conectou com o clube e torcida de forma incrível. Em termos financeiros, é uma proposta muito alta que temos que levar em consideração. Isso mostra a grandeza em que se encontra o Esporte Clube Vitória. Não faremos nada sem ouvir nossa torcida, que é a nosso maior patrimônio. Incluir o torcedor nessa tomada de decisão faz a proposta ainda mais especial”, destaca o presidente.

O Novo equipamento vai facilitar a visualização do jogo ao vivo, além de acompanhar com mais agilidade as decisões do árbitro de vídeo (VAR) na checagem dos lances duvidosos

Além do novo placar eletrônico, também será instalado um back drop de Led, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão.

Recebemos hoje e começamos a montagem do nosso novo Placar eletrônico! pic.twitter.com/HHjg9y9ZuJ — Fábio Mota (@FabioRiosMota) December 27, 2023