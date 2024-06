Vitória inicia preparação mirando o Juventude; Dudu está vetado | A TARDE

O elenco do Vitória deu início aos trabalhos de preparação visando o compromisso diante do Juventude, marcado para esta terça-feira, 11, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades na manhã desta sexta-feira, 7, foram iniciadas na academia e na em seguida no setor de fisioterapia da Toca do Leão. Os jogadores que iniciaram o jogo contra o Cuiabá realizaram atividades de recuperação física.

De acordo com o Arena Rubro-Negra, 23 jogadores foram convocados para a viagem a Caxias do Sul. O técnico Thiago Carpini definiu que o grupo realizará três sessões de treinamentos no Sul do país. Vale salientar que o time contará com o retorno do lateral-esquerdo PK.

Em compensação, os atacantes Everaldo, Léo Gamalho e Iury Castilho, além do zagueiro Bruno Uvini seguiram com a transição dando voltas ao redor dos campos. Já o atacante Mateus Gonçalves e o volante Rodrigo Andrade trabalharam na academia.

O meia Daniel Jr foi vetado pelo departamento médico. Ele está acometido de de lesão na posterior. De acordo com o ge, o volante Dudu é outro que está de fora do jogo no Rio Grande do Sul. O camisa 21 sentiu dores no joelho e foi cortado.

Sem vencer há 10 jogos na temporada, sendo sete desses no Brasileirão, o Vitória segue na penúltima colocação na Série A, com apenas dois pontso somadso em sete partidas disputadas.

Confira a lista dos convocados para o jogo contra o Juventude

Goleiros: Lucas Arcanjo e Muriel

Laterais: Lucas Esteves, PK, Raúl Cáceres e Willean Lepo

Zagueiros: Camutanga, Reynaldo e Wagner Leoanrdo e

Volantes: Caio Vinícius, Léo Naldi, Luan Santos e Willian Oliveira

Meias: Fábio Soares, Jean Mota, Matheuzinho e Pablo

Atacantes: Alerrandro, Culebra, Janderson, Luiz Adriano, Osvaldo e Zé Hugo

