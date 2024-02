Vitória inicia preparação para pegar a líder Juazeirense | A TARDE

O elenco do Vitória deu início a preparação para o jogo contra a Juazeirense, marcado para este domingo, 28, às 16h, no Barradão, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Na tarde desta sexta-feira, 26, os atletas titulares na derrota para o Barcelona de Ilhéus realizaram atividades aeróbicas na academia do clube. Os reservas e aqueles que atuaram menos de 45 minutos na última partida, participaram de um jogo treino contra o Five FC, no CT Manoel Pontes Tanajura. O time rubro-negro venceu por 3 a 0, com gols de Everaldo, Eryc Castillo e João Victor.

Na ocasião, os crias da base recém integrados ao time profissional, como o zagueiro Renato, o volante Edenilson, o meia Fábio Soares e o atacante Luís Miguel foram testados.

A equipe fará o trabalho final na tarde deste sábado, 28, na Toca do Leão. Com o andamento da rodada, o rubro-negro baiano é o terceiro colocado na classificação do Baianão, com seis pontos somados.