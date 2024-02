Vitória inicia preparação para pegar o Barcelona de Ilhéus | A TARDE

O elenco rubro-negro iniciou a preparação para o compromisso diante do Barcelona de Ilhéus, marcado para esta quarta-feira, 24, às 21h30, no estádio Mário Pessoa, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

Antes de irem a campo na tarde desta segunda-feira, 22, o grupo realizou atividades regenerativas na academia do clube e finalizou com voltas ao redor de um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

No campo, o técnico Léo Condé promoveu uma atividade de finalização com duelos de 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 e 4 x 4 com um jogador coringa. Os goleiros Lucas Arcanjo, Maycon Cleiton, Muriel e Alexandre Fintelman revezaram nos gols. Ao final, o treinador Na dividiu duas equipes com sete jogadores cada para um trabalho em campo reduzido.

As novidades na atividade foram as presenças dos crias da base que disputaram a Copa São Paulo: Foram inseridos o zagueiro Renato, os volantes José Breno e Edenilson e o atacante Luís Miguel. Fábio Soares já estava integrado ao profissional antes de estar na Copa São Paulo.

O Leão da Barra lidera o estadual com seis pontos somados e duas vitórias seguidas contra Jacuipense e Bahia de Feira.