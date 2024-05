Vitória lança cartão exclusivo para sócias-torcedoras do clube | A TARDE

Com o intuito de oferecer uma experiência melhor, o Vitória divulgou que as sócias-torcedoras do clube terão uma novidade. A partir de agora, os planos femininos do Sou Mais Vitória (SMV) terão um novo cartão com design exclusivo.

Todas as sócias terão um prazo de 30 dias para trocar o cartão atual pelo novo. A emissão é feita de maneira instantânea em qualquer loja SMV. No dia 1º de junho, o antigo cartão será desativado e não terá mais validade.