Vitória lança novo uniforme com incentivo à doação de órgãos

O terceiro uniforme do Vitória ,produzido pela fornecedora de material esportivo do clube, a Volt, foi lançado nesta quarta-feira, 26. A camisa dos jogadores de linha é predominantemente preta com detalhes em vermelho e diversas referências para ressaltar a importância da doação de órgãos, como por exemplo, linhas que remetem à batida de um coração.

Já o padrão de goleiro é na cor bege, com detalhes em vermelho e preto que fazem referência à camisa utilizada pelo Vitória em 1993, ano em que o clube fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e terminou na segunda colocação.

Além das novas camisas, o Vitória planejou ações, que serão realizadas no decorrer do mês de agosto, para contribuir com a campanha de incentivo à doação de órgãos. A faixa de capitão dos atletas e a bandeira de escanteio do Barradão serão personalizadas, tudo isso com o apoio do Governo do Estado da Bahia.

“É um dos projetos mais especiais da história da Volt. Além de uma peça de qualidade, a camisa passa uma mensagem social, fomenta uma campanha extremamente importante para as pessoas, além de contar com a chancela das autoridades importantes. Tenho certeza que será um modelo que ficará marcado na história do Vitória e espero que seja um objeto importante para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos”, comentou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

“Mais uma vez, o Vitória usa a força da instituição para reforçar uma luta extremamente importante para a população brasileira. Espero que a torcida se mobilize em relação a causa e que o número de doadores cresça muito no país. Tenho convicção de que essa causa irá impactar o nosso torcedor, que tem um histórico de engajamento com este tipo de ação”, destacou Rafael Curvello, gerente de marketing do Vitória.

Os novos uniformes estão disponíveis nas lojas físicas com preços a partir de R$ 229,99. Sócios-torcedores do Leão têm descontos especiais na compra dos produtos oficiais do clube. As camisas também podem ser adquiridas pela internet.