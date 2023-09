Vitória lança projeto para torcedor desenhar a nova camisa do clube

O Vitória lançou nesta terça-feira, 5, o concurso “Pele do Leão”, onde torcedores Rubro-Negros irão desenhar o nova camisa de jogo do clube. A iniciativa conta com o apoio da a Volt Sport, fornecedora oficial de material esportivo, e a agência End to End, que é a promotora da ação.

Os torcedores devem enviar seus modelos de camisa no site peledoleao.com.br, entre os dias 5 e 19 de setembro. É necessário seguir as instruções que estão no regulamento e no estatuto do Esporte Clube Vitória, referente às marcas e propriedades imateriais do clube.

A novidade é que as vendas serão iniciadas já no dia seguinte, em 3 de outubro, exclusivamente para os sócios do plano Sou Mais Vitória. A venda para o público geral acontecerá entre 4 e 9 de outubro somente no site do concurso sem previsão de prorrogação. As entregas das novas camisas serão em janeiro de 2024.