Vitória leva susto, mas vence o Itabaiana de virada no Barradão | A TARDE

O Vitória suou, mas conseguiu vencer o Itabaiana por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 6, no Barradão. Cleitinho abriu o placar para os visitantes, mas Zé Hugo, Camutanga e Iury Castilho viraram para o Rubro-Negro, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos Copa do Nordeste.

Com os três pontos somados, o Vitória saltou para a segunda colocação do Grupo A, agora com oito pontos, um atrás do líder River-PI. Até a conclusão da rodada, nesta quinta-feira, 7, o Rubro-Negro pode perder algumas posições.

No fim de semana as atenções do Leão se voltam para o Campeonato Baiano, onde a equipe vai até Ilhéus encarar o Barcelona, em jogo de ida da semifinal. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 10, no Estádio Mário Pessoa.