Vitória não passa do 0 a 0 com o Barcelona e amarga nova eliminação

Mais uma vez o Vitória vai ficar de fora da semifinal do Campeonato Baiano. Precisando vencer e dependendo de uma combinação de resultados, o Leão não fez sua parte e, para piorar, os adversários não deram chances para um possível avanço do rubro-negro.

Pouco criativo e com um repertório limitado para tentar furar a defesa do Barcelona de Ilhéus, a equipe comandada por Léo Condé chegou a colocar duas bolas na trave com o colombiano Santiago Tréllez, mas nada de balançar as redes.

Com o resultado no Barradão e os triunfos do Itabuna e do Jacuipense, o Vitória ainda caiu para a 6º posição do Baianão, ficando de fora da segunda fase da competição pela quinta vez consecutiva.

Ao final, torcedores do Leão ainda vaiaram os jogadores. Além do vexame de ficar mais uma vez fora da segunda fase da competição, o resultado fez com que o rubro-negro baiano fique de fora da Copa do Brasil do ano que vem.