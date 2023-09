Vitória não perde há sete jogos como mandante na Série B

Em busca da recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória encara o Avaí, no Barradão, pela 28ª rodada. O fator casa tem sido determinante na campanha do Vitória na Segundona nacional. A equipe não perde como mandante há sete jogos na competição.

A última derrota em seus domínios foi contra o Criciúma, por 1 a 0, no dia 11 de junho, pela 12ª rodada. Em seguida, o Rubro-Negro baiano emendou uma sequência de seis vitórias e um empate no Barradão.

No geral, o Vitória tem a segunda melhor campanha como mandante na Série B 2023. São 31 pontos somados em 13 jogos disputados no Barradas, com 10 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. São 21 gols marcados e apenas seis sofridos, com aproveitamento de 79,49%.

Vitória tem segunda maior média de público na Série B

A torcida Colossal tem feito a sua parte. O Vitória tem a segunda maior média de público na Série B, com 20.822 torcedores no Barradão. São mais de 270.681 pagantes nos jogos em casa na Série B, um recorde no campeonato.



Confira a sequência invicta do Vitória no Barradão:





Vitória 2x1 Sampaio Corrêa - 14ª rodada

Vitória 2x1 Novorizontino - 16ª rodada

Vitória 1x0 Chapecoense - 19ª rodada

Vitória 2x0 ABC - 21ª rodada

Vitória 1x0 Ceará - 23ª rodada

Vitória 2x0 Botafogo-SP - 24ª rodada

Vitória 0x0 Mirassol - 26ª rodada