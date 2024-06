Vitória não vence o Juventude fora de casa há 15 anos

Matheus Gonçalves durante partida contra o São Paulo - Foto: Foto: Victor Ferreira / Esporte Clube Vitória)

Amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro de 2024, o Esporte Clube Vitória viajou à Caxias do Sul visando vencer a primeira partida no certame, mas para isso, precisará superar um tabu que já perdura há 15 anos.

Na temida neblina do Alfredo Jaconi, o Leão da Barra não vence os ‘Jaconeros’ desde 2009, quando se enfrentaram pela 2ª fase da Copa do Brasil daquele ano. Na ocasião, o rubro-negro baiano venceu por 2 a 1, com gols de Gatti (contra) e Bida.

Entretanto, é importante ressaltar que desde o duelo em 2009, as equipes só se enfrentaram cinco vezes, sendo apenas duas dessas partidas em solo gaúcho. Mesmo assim, outro fator pode preocupar o torcedor do Leão: essa foi a única vitória da equipe baiana jogando fora de casa contra o Juventude.

No histórico do confronto, mais um motivo de incerteza. Isso porque em 18 partidas disputadas entre as equipes, o Juventude leva a vantagem, vencendo sete duelos. O Vitória saiu vencedor em quatro oportunidades e o empate tomou conta em outras sete ocasiões.

No entanto, mesmo com o histórico negativo, tabus são feitos para serem quebrados, e para a partida desta terça-feira, 11, às 19h, o Leão da Barra tem motivos de sobra para superar as adversidades e escapar deste momento conturbado vivido pela equipe comandada por Thiago Carpini.