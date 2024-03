Vitória negocia a aquisição de volante da Ponte Preta em definitivo | A TARDE

Após encaminhar acordo com Luan, do São Paulo, o Vitória tem negociação em andamento com o volante Léo Naldi, da Ponte Preta. Com a aproximação do fechamento da janela nacional de transferências no dia 7 de março, as conversas entre as diretorias de Ponte Preta e Vitória estão avançadas para a aquisição do jogador em definitivo. As informações são do site ge.globo.

Léo Naldi tem contrato com a Ponte até julho de 2025, com multa rescisória na casa de R$ 20 milhões para o mercado brasileiro e 20 milhões de euros, cerca de R$ 110 milhões na cotação atual, para clubes do exterior. O Portal A TARDE apurou que a forma de pagamento segue em discussão entre as diretorias. A tendência é que o desfecho seja positivo entre as partes.

O jogador já foi cobiçado por clubes brasileiros como Vasco da Gama e América-MG, além de uma agremiação de Portugal. As ofertas foram negadas pela diretoria da Macaca, que sempre deixou claro que desejava negociar Léo Naldi de forma definitiva.

Leonardo Naldi de Matos tem 22 anos e começou na base do Taubaté. No ano de 2020, foi integrado ao time Sub-20 da Ponte Preta. Léo acumula 132 jogos no time principal da Macaca, com nove gols e oito assistências. Na temporada passada, ele se sagrou campeão da Série A2 do Campeonato Paulista no time de Campinas.

Caso acerte com o rubro-negro baiano, Léo Naldi terá como concorrentes de posição Caio Vinícius, Dudu, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira.