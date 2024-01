Vitória negocia empréstimo de Raul Cáceres para 2024; saiba mais | A TARDE

O Vitória está em negociações para contratar por empréstimo o experiente lateral-direito paraguaio Raul Cáceres, de 32 anos. O clube já possui um acordo com o jogador, mas continua em processo de negociação para liberá-lo junto ao Guaraní do Paraguai, equipe com a qual ele tem contrato vigente.



Na última temporada, em 2023, Cáceres disputou 48 jogos, marcando dois gols e contribuindo com duas assistências. Ele é um nome conhecido no futebol brasileiro, tendo passagens por times como América-MG (2022), cruzeiro (2020-21) e Vasco (2019).

Caso o acordo seja finalizado, Cáceres disputará posição com Zeca, capitão e titular da lateral direita do Vitória em 2022.

O Vitória esteve próximo de contratar Maguinho, do Goiás, porém, a pedido de Zé Ricardo, o atleta ficou distante da equipe baiana para a temporada 2024.

A reapresentação dos jogadores está agendada para o dia 2 de janeiro, enquanto a estreia do Vitória em 2024 está marcada para o dia 17, contra o Jacuipense. O Leão jogará como visitante na primeira rodada do Campeonato Baiano, com o jogo marcado para as 19h15 (de Brasília).