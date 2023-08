Vitória oficializa contratação do atacante Iury Castilho, de 27 anos

O Vitória oficializou, na noite desta quarta-feira, 26, a contratação do atacante Iury Castilho, de 27 anos. O jogador deixou o Cuiabá e assinou com o Rubro-Negro um contrato de dois anos. O atleta é o quarto reforço do Leão na janela de transferências do meio da temporada.

Iury ainda aguarda a regularização para ficar à disposição do técnico Léo Condé, mas o Vitória já emitiu comunicado informando a contratação do atacante. O clube não informou quando será a apresentação do atleta.

Em sua conta oficial no Instagram, o jogador fez um post possivelmente comemorando o acerto com o Vitória. “Obrigado, Jesus! Muito feliz, vamos com tudo”, diz a publicação.

Natural do Rio de Janeiro, Iury Lirio Freitas de Castilho foi formado nas categorias de base do Avaí, onde se profissionalizou em 2014. De 2017 a 2020, acumulou experiências fora do país no Zorya (Ucrânia), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos), Al-Fayha (Arábia Saudita), Portimonense (Portugal) e Renofa Yamaguchi (Japão).

Em 2021 retornou ao Brasil para defender o CSA, onde se sagrou campeão alagoano. No ano seguinte, atuou no Ceará. Na atual temporada com a camisa do Cuiabá, Castilho disputou 24 partidas e fez quatro gols. Ele conquistou o título mato-grossense.