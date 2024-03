Vitória organiza evento no Barradão para transmissão de semifinal | A TARDE

O torcedor que quiser assistir a partida entre Barcelona e Vitória, pela semifinal do Campeonato Baiano, com a mesma energia de uma partida no Manoel Barradas, terá uma boa alternativa.

O clube anunciou que o duelo, marcado para as 16h, deste domingo, 10, em Ilhéus, será transmitido em um telão no estacionamento do Barradão. Os portões serão abertos a partir das 13h, com direito a show da banda Samba e Suor, que vai começar a animar a galera às 14h.

A entrada para sócios torcedores é gratuita, mas eles precisarão fazer o check in pelo aplicativo. Já aqueles que não são associados pagarão uma taxa de R$ 15. Além das tradicionais churrasqueiras levadas pela torcida, desta vez, o espaço também terá parquinho infantil.