Vitória ostenta maior invencibilidade como mandante da Série A | A TARDE

Em vantagem para a grande decisão do Campeonato Baiano após vencer o Bahia por 3 a 2 no Barradão, o Vitória se destaca por ser o clube da Série A com a maior sequência invicta como mandante. São 23 jogos sem perder em seus domínios, sendo 19 vitórias e quatro empates, um aproveitamento de mais de 88%.

Esta é a segunda maior marca na história no estádio desde a sua inauguração, em 1986. Em 2002, o Vitória ficou 27 partidas invictas no Barradão, marca que ainda pode ser alcançada, como ressaltou o técnico Léo Condé, após o clássico desta domingo, 31.

“Alcançamos hoje a segunda marca de maior invencibilidade no Barradão, e vamos continuar buscando. É a nossa grande força aqui, aliada com a torcida, que mais uma vez fez uma grande festa”, afirmou.

Desde a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2022, que o Vitória tem conseguido recuperar a magia de seu estádio, criando uma nova conexão com seu torcedor, que joga junto com a equipe nos momentos mais difíceis, assim como neste último clássico Ba-Vi.

A última derrota do Vitória jogando em Salvador foi diante do Criciúma, na 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0. Nesta temporada, em dez jogos, o Rubro-Negro venceu nove. O único tropeço foi diante do Náutico, pela Copa do Nordeste, com um empate em 1 a 1.

Times da Série A com mais jogos sem perder como mandante:

Vitória - 23

Atlético-GO - 21

Athletico - 21

Palmeiras - 14

Internacional - 11

O Palmeiras, quarto colocado nessa lista, é o próximo adversário do Vitória no Barradão. Os atuais campeões brasileiros das Séries A e B vão ficar frente a frente pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai confirmar data e horário do confronto.

Na sequência, pela 3ª rodada, o Rubro-Negro encara mais um clássico Ba-Vi, onde não perde como mandante desde 2020. Para igualar a campanha de 2002, o Vitória precisará seguir invicto ainda contra São Paulo e Atlético-GO, nas rodadas cinco e sete, respectivamente.