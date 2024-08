Vitória pega Grêmio em confronto direto contra o Z-4

- Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

É só a 18ª rodada, mas o clima é de decisão de campeonato. Vindo de duas derrotas consecutivas, o Vitória enfrenta o Grêmio hoje, às 11h, em Caxias do Sul, repleto de motivos para lutar como nunca por um bom resultado.

O primeiro, é claro, é se distanciar da zona do rebaixamento. Com 15 pontos em 17 partidas, o Leão é o 16º colocado, logo acima do Corinthians, primeiro entre os que cairiam à Série B se a temporada terminasse hoje. Vencer o Tricolor gaúcho, portanto, vai trazer algum respiro em meio à batalha.

Outra razão importante para arrancar três pontos no Rio Grande do Sul é o fato de que o Grêmio é rival direto na luta contra o Z-4. E, pior, apesar de estar quatro pontos abaixo, tem dois jogos a menos, como consequência das enchentes que atingiram o estado em maio. Abrir sete pontos garantiria ao Rubro-Negro permanecer à frente do Tricolor, mesmo que o time do técnico Renato Gaúcho ganhe seus compromissos atrasados.

Além disso, esta semana será marcada por dois confrontos contra adversários duríssimos, em que o Vitória chegará indubitavelmente como azarão: o primeiro diante do Flamengo, no Barradão, na quarta-feira, e o Palmeiras, sábado, na Allianz Arena, em São Paulo. Para fugir de um cenário desesperador, em que possa até ficar cinco partidas sem vencer, o time de Thiago Carpini precisa ganhar moral contra o Grêmio para, com menos pressão sobre os ombros, buscar surpreender os dois líderes.

Por fim, outra ótima razão pra vencer em Caxias é poder nem pensar em torcer pelo maior rival: o Bahia enfrenta o Corinthians, que tem a mesma pontuação do Vitória, mais tarde, às 16h.

Lideranças indesejadas



De um lado, está o pior ataque do Brasileirão: o Grêmio, com dez gols - apesar da ponderação dos dois jogos a menos. Do outro, a pior defesa: o Vitória, que levou 28. A liderança de cada um dos clubes em dois quesitos tão indesejados é o retrato das campanhas ruins que os dois amargam até o momento no Brasileirão. O Leão, inclusive, levou três gols nas suas duas últimas partidas fora de casa: contra o Fortaleza, na última quarta, e diante do Corinthians, no dia 4.



No caso do Leão, o sistema defensivo sofrerá uma mudança por critérios físicos: Luan Santos se lesionou contra o Fortaleza e, inteligentemente, forçou o terceiro cartão amarelo fazendo cera, a fim de garantir que cumprisse sua suspensão enquanto se recuperava. Seu substituto natural seria Léo Naldi, mas a má atuação na derrota contra o Fortaleza pode abrir espaço para a estreia de Ricardo Ryller, reforço que ficou no banco na Arena Castelão.

O setor mais enfraquecido do Grêmio também deve ter mudança: o centroavante Matías Arezo, contratado nesta janela, tem a estreia esperada. Isso porque, desde a lesão de Diego Costa, a equipe não consegue efetividade. O substituto do espanhol, JP Galvão, foi muito criticado. Afinal, somando os Brasileirões de 2023 e 2024, o jogador fez 25 jogos e nenhum gol, o que culminou em sua saída do clube.

Já no setor ofensivo do Vitória, Thiago Carpini poderá contar com o retorno de Matheusinho. O meia se recuperou da virose que o tirou da rodada passada e treinou normalmente com a equipe.