Vitória pega o Atlético-GO em confronto direto para sair do Z-4 | A TARDE

O Vitória passa por uma situação difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda sem vencer e na zona de rebaixamento na tabela, mas tem uma grande oportunidade de virada de chave na competição. O time rubro-negro enfrenta, hoje, o Atlético Goianiense, que voltou à primeira divisão este ano, ocupa a 19ª posição e também não ganhou um jogo.

A partida acontece no Barradão, ao lado da torcida, que deve comparecer em bom número para apoiar a equipe no momento complicado atual. Para o importante confronto, a equipe teve 10 dias de intervalo e o novo técnico Thiago Carpini teve a possibilidade de conhecer, com mais tempo, o elenco do Leão e preparar o time titular para pegar o Dragão.

Será ainda o primeiro de três jogos pelo Brasileirão contra adversários que, ao menos por enquanto, vislumbram o mesmo objetivo do Vitória - ficar em situação confortável na tabela, o mais longe possível da zona de rebaixamento para a segunda divisão. Depois do Atlético Goianiense, o time baiano viaja para Cuiabá para enfrentar o time homônimo, lanterna da competição, e depois segue para Caxias do Sul para duelar com o Juventude.

O treinador Thiago Carpini deve realizar mudanças na equipe em relação à sua partida de estreia diante do Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, em que o Leão perdeu por 2 a 1 e foi eliminado. Quatro alterações, nos diferentes setores do campo, são certas entre os titulares.

O centroavante Luiz Adriano, titular na primeira formação utilziada de Carpini, vai ficar no banco para o retorno de Alerrandro, artilheiro da equipe na temporada. O jogador, que vinha perdendo muitos gols e errando nas decisões nos arremates, acabou ficando no banco contra o Fogão. Entretanto, a partida realizada por Luiz Adriano, atacante experiente, foi muito abaixo da expectativa criada pela torcida. Ao lado de Zeca, ele foi um dos piores em campo no cartão de visita do novo técnico.

Formação ofensiva

Ainda no setor ofensivo, outra alteração deve ocorrer contra o Dragão. Autor do gol de honra do Rubro-Negro na partida mais recente e um dos atletas que mais criou no ataque, o meia Daniel Júnior irá começar como titular. Isso deve gerar uma outra modificação, mas de posição, com Matheuzinho atuando como ponta pelo lado esquerdo do campo, enquanto Janderson segue pelo lado direito como beirada.

A proposta é fortalecer a criatividade ofensiva do Vitória, que vai contar ainda com o apoio de Lepo, que assume a posição de Zeca como lateral-direito. Ele tem características de ala e deve subir pelo corredor direito, enquanto Janderson pode fazer as vezes de segundo atacante ao lado de Alerrandro. Pelo lado esquerdo, Patric Calmon pode contribuir ofensivamente ao lado junto com Matheuzinho e o volante Dudu.

Um dos melhores em campo na estreia de Carpini, o volante Rodrigo Andrade sentiu a panturrilha durante a semana e deve ser substituído por William Oliveira no meio de campo. O jogador, que era titular na ‘era Condé’, vai auxiliar Bruno Uvini e Wagner na saída de bola.

Se o Leão vai disputar o confronto direto com o time modificado por escolha tática e técnica do novo treinador, o Atlético Goianiense tem uma baixa muito importante, o atacante Luiz Fernando, artilheiro do time na temporada com 14 gols e quatro assistências. Para o lugar do goleador, o atacante uruguaio Alejo Cruz deve começar jogando.

No jogo decisivo, o Rubro-Negro pode iniciar uma outra história na sua volta à Série A. Em paralelo, retomar a confiança e o clima positivo vividos entre as conquistas sucessivas do título da Série B e do Campeonato Baiano entre o fim do ano passado e o início deste ano.

