Vitória pega o Juventude, ex-clube do treinador Thiago Carpini

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória tem uma carta na beira do gramado para conquistar o primeiro triunfo na Série A do Campeonato Brasileiro no duelo com o Juventude, hoje, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Ex-treinador da equipe gaúcha e responsável por comandar o acesso do time à primeira divisão no ano passado, diferentes momentos recentes da trajetória de Thiago Carpini, técnico do Leão, se cruzam no confronto pela oitava rodada da competição nacional.

Até o começo deste ano o jovem treinador estava do lado do Alviverde, mas saiu para assumir o maior desafio da sua carreira no São Paulo. Destaque estadual no Guarani e Água Santa, com boas campanhas no Paulistão, e no retorno à Série A do Juve, Carpini chegou ao seu primeiro grande clube, mas acabou sendo demitido em pouquíssimo tempo, cerca de três meses.

Nesse tempo, não chegou à final da competição estadual, mas venceu a Supercopa do Brasil, disputada entre o campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. Superou o Palmeiras, em clássico de equipes paulistanas, e levantou a taça. Mas não teve a oportunidade de ficar sequer três rodadas do nacional no Tricolor.

No ano passado, o Juventude de Thiago Carpini foi algoz do Leão no primeiro turno e arrancou um empate, em pleno Barradão, no segundo. Os quatro pontos conquistados sobre o Vitória fizeram a diferença para a subida da equipe gaúcha. Se tiver perdido os dois jogos, teria terminado a Série B entre a sétima e a oitava posição.

O conhecimento das qualidades e fragilidades do Juventude pode contribuir muito para o Rubro-Negro somar os primeiros três pontos no Brasileirão. Muitos dos jogadores da equipe foram treinados pelo jovem técnico, que também sabe de perto como é o clima do Alfredo Jaconi, até o começo do ano.

Contra o seu antigo clube, Thiago Carpini deve manter a escalação da partida mais recente com o Atlético Goianiense em que o Vitória saiu com o empate após perder quatro consecutivas. Contra o seu antigo clube, Carpini deve manter a escalação da partida mais recente com o Atlético Goianiense em que o Vitória saiu com o empate após perder quatro consecutivas.

Escalação repetida

Portanto, o Leão provavelmente vai iniciar com uma plataforma de três volantes, Luan Santos, Willian Oliveira e Caio Vinicius. No ataque, Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro continuam responsáveis por reacender o poderio ofensivo rubro-engro. Na defesa, Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Estevem formam o quarteto de contenção. Os laterais, por sua vez, devem ter liberdade para apoiar no ataque.

Em entrevista coletiva pré-jogo, ontem, em Caxias do Sul, o volante Willian Oliveira representou o grupo e afirmou que a equipe está focada e com confiança de trazer para casa um resultado positivo.

“Nós temos capacidade de sair dessa situação, entendendo as dificuldades, o que temos de positivo e negativo. Temos que ficar atentos e melhorar, trabalhar nas coisas que temos dificuldade. O jogo passado contra o Cuiabá foi muito bom para nós. Eu acredito que termos somado ponto e não termos tomado gol, psicologicamente, em questão de confiança para o grupo, foi muito importante. Acho que o Thiago Carpini nós ajudou muito trazendo esse discurso, nos ajudando a não tomar gols, a pontuar”, afirmou o jogador.

Oliveira citou o triunfo do Cuiabá, que não havia marcado, nem vencido, na competição, e que no domingo goleou o Criciúma, fora de casa, por 5 a 2. “Somar fora de casa é muito bom. Todos os jogos são difíceis, independente da equipe. Ontem mesmo o próprio Cuiabá fez 5 a 2 no Criciúma. Todos os times são qualificados. A gente sabe que vai enfrentar um adversário muito difícil que é o Juventude, que vive um momento muito bom”, completou.