Vitória perde para o Criciúma em jogo de muitos erros | A TARDE

O Vitória perdeu para o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pelo mesmo placar do primeiro turno, quando foi derrotado no Barradão, e pode terminar a rodada apenas um ponto à frente do Sport, que joga nesta segunda-feira, 9, contra a Ponte Preta em Recife.

Debaixo de muita chuva, o rubro-negro conseguiu apresentar bom volume de jogo, mas pecou muito nas trocas de passes e, sobretudo, nas finalizações. O leão permanece na liderança e não corre risco de deixar o G4 na próxima rodada, domingo, 15, quando recebe o Guarani, quarto colocado.

A equipe baiana começou pressionando o Criciúma no seu campo e, aos 4 minutos, Osvaldo avançou pela direita e fez o corte pra dentro, batendo para defesa de Gustavo. Três minutos depois, Léo Gamalho recebeu entre os zagueiros mas foi travado na hora do chute.

Aos 12, Iury Castilho ganhou da marcação pela esquerda e cruzou para Gamalho, que exigiu boa defesa de Gustavo. Aos 17, o Criciúma levou perigo. Fellipe Matheus cruzou da esquerda e Claudinho pegou a sobra do outro lado, batendo para fora.

Aos 21 minutos veio o castigo. Claudinho evitou a saída e cruzou da direita, Rodrigo Andrade cortou mal e a bola sobrou para Hygor, que bate para a área e encontra Éder para fazer 1x0. O Vitória tentou responder de imediato. Camutanga pegou a sobra da falta cobrada por Osvaldo na área e bateu firme, Rodrigo salvou em cima da linha.

Aos 39, cruzamento de Osvaldo e Iury errou o cabeceio. Na sequência, Iury tabela com Dudu e chuta para defesa de Gustavo. O Criciúma quase amplia ainda na primeira etapa no cruzamento de Fellipe Mateus que Arílson cabeceia para fora após escorregão de Édson Lucas.

Começa o segundo tempo e com um minuto o time da casa por pouco não volta a marcar. Éder pega sobra após cruzamento da esquerda e chuta para defesa de Lucas Arcanjo. Aos 16, Osvaldo encontra Léo Gamalho livre na área. O atacante finaliza para fora.

As chances se alternavam de parte a parte mas sem muita precisão nos arremates. Final, Criciúma 1x0 Vitória. O time catarinense está agora a 3 pontos do G4 e faz o clássico local contra a Chapecoense na sexta, 13.

FICHA TÉCNICA

Criciúma 1x0 Vitória, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Local: Heriberto Hulse, Criciúma-SC

Data: Domingo, 08/10/2023

Horário: 18h

Público pagante: 8.424

Renda: Não informado

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Luiz Carlos de França Costa (RN)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Paulo Renato da Silva Coielho (RJ)

Lilian da Silve \fernandes Bruno (RJ)

Cartões amarelos: Arílson (Criciúma), Dudu e Zé Hugo (Vitória)

Gol: Éder (Criciúma)

Criciúma: Gustavo, Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Rayan e Helder (Marcelo Hermes); Arílson, Barreto (Rômulo), Fellipe Mateus; Fabinho (Marquinhos Gabriel), Éder (João Carlos) e Hygor.

Técnico: Aléssio Antunes (substituindo Cláudio Temcati, suspenso)

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo, Édson Lucas (Giovanni Augusto); Dudu (Gegê), Rodrigo Andrade (Welington Nem), Matheuzinho; Osvaldo (Mateus Gonçalves), Léo Gamalho (Zé Hugo) e Iury Castilho.

Técnico: Léo Condé.