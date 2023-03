Vitória perde para o Nova Iguaçu e deixa a Copa do Brasil

O Vitória está eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. O Rubro-Negro foi derrotado, na tarde desta quarta-feira, 1º, fora de casa, para a equipe do Nova Iguaçu, pelo placar de 2 a 0. Léo Índio e Márcio Duarte marcaram para o time carioca.

Mesmo com a vantagem de se classificar empatando, o Rubro-Negro não conseguiu segurar o time mandante e deu adeus ao mata-mata nacional de forma precoce. Com a derrota, o Vitória deixou de receber da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) R$ 1,4 milhão como premiação.

Fora do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, para enfrentar o Bahia. O clássico é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O jogo

Aos quatro minutos, o Vitória conseguiu organizar a primeira chegada. Rafinha carregou a bola e deixou Lazaroni em boa condição para fazer o cruzamento, mas a bola desviou e escapou da conclusão de Léo Gamalho. A resposta do Nova Iguaçu foi com perigo. Após confusão na área rubro-negra, Ícaro finalizou embaixo da trave, mas a bola subiu demais.

Aos 18 minutos, em nova chegada do Vitória ao ataque, Léo Gamalho ganhou da marcação dentro da área e tentou o cruzamento, mas a defesa do Nova Iguaçu levou a melhor. Aos 29', Thiago Lopes arriscou de fora e a bola subiu demais. Aos 37', Luã Lúcio tentou surpreender Lucas Arcanjo, mas o goleiro rubro-negro defendeu sem dificuldades.

Aos 42', Eduardo recebeu com espaço da intermediária ofensiva e finalizou. O goleiro Anderson Max defendeu em dois tempos. Aos 47', em boa trama ofensiva do Nova Iguaçu, Luã Lúcio bateu de primeira e a bola passou com perigo ao lado da meta de Lucas Arcanjo.

Segundo tempo

Aos dois minutos, Breno recebeu na direita, tirou da marcação e finalizou colocado, para a grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo. O Nova Iguaçu começou o segundo tempo na pressão. Aos quatro', Andrey finalizou de fora e a bola ficou tranquila com o goleiro rubro-negro.

Aos cinco minutos, Léo Índio chutou de longe e Lucas Arcanjo caiu para defender. Aos 16', Zeca encontrou ótimo passe para Tréllez, o colombiano tentou passar pelo zagueiro, mas errou o drible e acabou desarmado. Aos 22, em jogada de velocidade, o árbitro marcou pênalti para o Nova Iguaçu. Na cobrança, Léo Índio deslocou Lucas Arcanjo e abriu o marcador para o clube da casa.

Aos 33 minutos, Diego Bolt arriscou de longe e a bola subiu demais. Mesmo em vantagem, o Nova Iguaçu se manteve no ataque. Aos 36', Andrey invadiu a área, passou pela marcação, mas perdeu o gol. No lance seguinte, o Nova Iguaçu aumentou a vantagem. Após belo passe, Márcio Duarte recebeu nas costas da defesa rubro-negra e fez o segundo do time da casa na partida.

Aos 43', Osvaldo invadiu a área do Nova Iguaçu e cruzou, a defesa afastou o perigo. No minuto 46, Léo Índio arrancou em velocidade e saiu na cara do goleiro Lucas Arcanjo. O volante, no entanto, não conseguiu marcar o terceiro gol da partida.

FICHA TÉCNICA:

Nova Iguaçu x Vitória - Primeiroa Fase da Copa do Brasil

Local: Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ);

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);



Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO).

Gols: Léo Índio e Márcio Duarte (NIG)



Nova Iguaçu -Max; Bolt, Gabriel Pinheiro, Michel e Bruninho (Márcio Duarte); Léo Índio, Paulo Henrique (Gustavo Nicola) e Ícaro (Breno); Andrey Dias, Léo Bala e Luã Lúcio (Ewerton). Técnico: Vitor Costa.

Vitória - Lucas Arcanjo; Zeca, Dankler, Camutanga e Guilherme Lazaroni (Railan); Léo Gomes, Eduardo e Gegê; Thiago Lopes (Wellington Nem), Léo Gamalho (Tréllez) e Rafinha (Osvaldo). Técnico: Léo Condé.