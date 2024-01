Vitória prioriza um meia e tem atacante de beirada encaminhado | A TARDE

O Vitória já está acertado com um atacante de beirada para a temporada 2024. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Mota em entrevista concedida na manhã desta terça-feira, 9, ao site ge.globo. Ele admitiu que a prioridade no momento é a contratação de um camisa 10.

"Acho que fechei o beirada hoje. Acho que hoje a gente mata a questão do beirada. (...) É um beirada que estava jogando Série A. Não posso falar o nome, mas daqui para sexta-feira a gente mata essa questão", comentou o gestor.

O mandatário rubro-negro revelou que o clube tem interesse no goleiro Maycon Cleiton, que está de saída do Bragantino, mas que não formalizou uma oferta. Ele afirma que o clube tem o objetivo de contratar um meia atacante. Ele elogiou Matheusinho, o único meia de ofício do elenco rubro-negro.

"O Vitória contratou o Muriel, já tem o Lucas Arcanjo, que foi o principal goleiro da Série B, e o Fintelman. Precisamos ter quatro goleiros. Nos interessa, sim. A prioridade é trazer o dez. Só temos o Matheusinho, que eu acho que vai ser uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro. Anote esse nome. Ele [Maycon Cleiton] é um dos nomes que estamos estudando, no setor de análise. Não fizemos proposta porque temos um objetivo: trazer esse dez", reiterou.

O presidente disse que tem conversado com três meias armadores e que espera fechar com mais dois laterais, um esquerdo e outro na direita.

"Estamos conversando com dois ou três nomes e estamos bem próximos. E um beirada para o lado do Osvaldo. Temos o Osvaldo e o Mateus Gonçalves. Do outro lado, trouxemos o Erick Castillo, que jogava na LDU e fez gol no Flamengo, e o Iury Castilho. Mas a gente precisa de mais um lateral-esquerdo e mais um lateral-direito", completou.

O Vitória já acertou dez contratações: Os goleiros Muriel e Alexandre Fintelman, o zagueiro Cristian Zapata, os laterais Rául Cáceres, Lucas Esteves e Patric Calmon, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinícius, além dos atacantes Eryck Castillo e Caio Dantas.