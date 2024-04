Vitória procura atacante do Corinthians; saiba detalhes | A TARDE

O último dia da janela de transferências chegou, nesta sexta-feira, 19, e o Vitória se reforçou para a continuidade do Campeonato Brasileiro. O Leão, no entanto, chegou a sondar mais um jogador que não foi liberado pelo seu clube: trata-se do atacante Gustavo Mosquito, de 26 anos.

Segundo o UOL, o jogador do Corinthians foi procurado pelo Vitória e outros clubes como Santos, Athletico e um turco, mas o Timão optou por não negociar o atleta.

Leia mais

>> Adversário do Vitória na Copa do Brasil vence primeira no Brasileirão

Mosquito perdeu espaço no time de António Oliveira e enxergaria uma mudança de ares com bons olhos. Ainda segundo a reportagem, as propostas pelo atacante seriam de empréstimo.

Apesar de não ter avançado na contratação, o Vitória conseguiu fechar com outro jogador para o setor ofensivo. Janderson, do Botafogo, deve ser anunciado em breve.