Vitória quebra o silêncio sobre torcedor agredido no Barradão; confira | A TARDE

O Vitória prometeu tomar medidas em relação ao torcedor que foi agredido por trás na arquibancada do Estádio Manoel Barradas (Barradão), durante a partida do último sábado, 1º, contra o Atlético-GO, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Nas imagens, gravada por torcedores e divulgada nas redes sociais, um princípio de confusão se forma na arquibancada entre a própria torcida rubro-negro. Na sequência, um indivíduo aparece por trás e desfere um soco no rosto de um rapaz que está em sua frente, fazendo com que a vítima caísse desacordada.

Até o momento, ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde do torcedor agredido. Também não há uma identificação quanto as identidades do agredido e nem do agressor.

Em contato com o Portal A TARDE, o Vitória informou que as imagens das câmeras de segurança presentes no estádio já foram solicitadas para o departamento responsável. Uma análise será feita para que as medidas cabíveis sejam posteriormente adotadas.

Questionado sobre quais as medidas costumam ser adotadas neste tipo de cenário, o clube preferiu não responder e informou que, assim que houver uma posição oficial, as medidas serão publicamente divulgadas.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais

Publicações relacionadas