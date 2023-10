Vitória realiza trabalhos técnico-táticos mirando o Tombense

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação para a partida contra o Tombense, marcado para esta sexta-feira, 30, às 21h30, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, na tarde desta terça-feira, 26, os jogadores realizaram uma atividade pré-treino na academia do clube. Logo depois, o preparador físico Diego Kami Mura comandou o aquecimento. Em seguida, o técnico Léo Condé dividiu o grupo em dois.

O comandante Rubro-Negro ministrou um trabalho de construção de jogadas, cruzamentos e finalizações na metade do campo. Na outra parte, Kami Mura e o treinador de goleiros Itamar Ferreira esteve com os defensores, onde aprimoraram finalizações a gol.

Na segunda parte das atividades, Condé promoveu um treino tático em campo reduzido, com dois times de 10 contra 10. O outro grupo de jogadores passou a treinar cruzamentos e finalização. Ao final, os jogadores participaram de um coletivo em campo aberto, 10 contra 10, vencido pelo time com colete por 3 a 0: dois gols de Wellington Nem e um de Léo Gamalho.

Vetados do jogo contra o Tombense, o volante Matheus Trindade e o lateral-direito Railan realizaram tratamento no departamento médico. Recuperado da entorse no joelho esquerdo, o volante Dionísio treinou a parte com o auxiliar de preparação Vinícius Franco.

Os jogadores se reapresentam na tarde desta quarta-feira, 27, e realizam a penúltima atividade de preparação visando o Tombense. O Leão da Barra lidera a Segundona nacional, com 55 pontos somados em 29 jogos.