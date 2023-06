Vitória recebe Criciúma para manter sequência invicta na Série B

O Vitória entra em campo na noite deste domingo, 11, em confronto direto pelo acesso contra o Criciúma. O palco da partida da 12ª rodada da Série B é o Barradão, e a expectativa é de mais um bom público da torcida do Leão, que tem a melhor média da competição.



A equipe comandada por Léo Condé está invicta há quatro jogos, mas apesar de começar a rodada na liderança da Série B, quem dormiu no topo foi o Novorizontino, que venceu o Sampaio Corrêa. No entanto, um simples empate já recoloca o Rubro-Negro na primeira colocação novamente.

Na última rodada, o Vitória venceu o Tombense fora de casa por 2 a 1, enquanto o Criciúma perdeu em casa para o Juventude. A equipe catarinense ocupa a quinta posição com 20 pontos, cinco a menos que o Leão.

Um dos destaque da equipe rubro-negra, Rodrigo Andrade concedeu entrevista coletiva durante a semana e entende a importância do confronto direto contra o quinto colocado.

“A gente sabe que não vai ser jogo fácil. A gente tem que fazer de tudo para ganhar e distanciar do Criciúma. Ter essa folga a gente fica mais tranquilo para trabalhar”, afirmou o meia, que ainda não sabe se fica no Vitória para o segundo semestre.

Retornos

O técnico Léo Condé terá o retorno do meia Giovanni Augusto, recuperado de lesão, além do lateral-direito Zeca, que cumpriu suspensão automática contra o Tombense. Quem também pode retornar é o goleiro Lucas Arcanjo, desfalque na última partida em razão de uma torsão no tornozelo.

Por outro lado, o comandante rubro-negro não poderá contar com o centroavante Léo Gamalho que foi diagnosticado com um câncer de pele e passou por um procedimento cirúrgico.

Escalação provável: Lucas Arcanjo (Thiago Rodrigues); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Tréllez.

Sem um dos artilheiros

O principal desfalque do Criciúma para o jogo contra o Vitória é o meia Fellipe Mateus, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ao lado de Fabinho, Fellipe Mateus é o artilheiro do Tigre na temporada com seis gols, além de ser o maior garçom, com cinco assistências.

Marquinhos Gabriel, titular da equipe, e Fernando Canesin, que poderia substituir Fellipe, são outros desfalques para o técnico Claudio Tencati. Dessa maneira, a vaga no meio de campo deve ficar entre Crystopher e Ítalo Melo.

Escalação provável: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo e Crystopher (Ítalo Melo); Fabinho, Éder e Felipe Vizeu.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Criciúma - Campeonato Brasileiro Série B, 12ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: domingo, 11/06/2023

Horário: 18h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (FIFA-SP)

Vitória: Lucas Arcanjo (Thiago Rodrigues); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Tréllez.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo e Crystopher (Ítalo Melo); Fabinho, Éder e Felipe Vizeu.