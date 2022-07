Vitória recebe punição e pode ficar até julho de 2023 sem contratar

Se não bastasse a luta em campo para conseguir entrar no G-8 da Série C, o Vitória vai ter que administrar mais um problema. O clube recebeu uma condenação da Fifa por conta do não pagamento ao Boca Juniors, da Argentina, no empréstimo do atacante Walter Bou, em 2018, quando o clube era gerido por Ricardo David.

A punição fica por conta de 300 mil dólares e por conta desse não pagamento, o clube fica sem poder realizar contratações até julho de 2023, segundo informação publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pela equipe do A Tarde.

O Rubro-Negro tinha sido punido anteriormente por conta de débito com o atacante, mas o valor foi acordado e o acordo celebrado e a equipe pode seguir contratando jogadores para a sequência da temporada até chegar esse novo impeditivo.

Só que esse não é o único problema de punição por não pagamento de débito que deve chegar da Fifa. O Rubro-Negro pode ser condenado pelo não pagamento de 500 mil dólares ao Universidade Católica na aquisição do atacante Jordy Caicedo.