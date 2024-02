Vitória renova com Dionísio e o empresta para clube da Série B | A TARDE

Um dos destaques do Vitória na campanha de acesso para a Série B, em 2022, o volante Dionísio renovou com o Rubro-Negro até o fim de 2025. O jogador, no entanto, não vai atuar no Leão em 2024 e já foi anunciado pelo Brusque, onde fica por empréstimo até dezembro.

O clube catarinense anunciou o reforço de 29 anos na tarde deste sábado, 20. Será a segunda vez que o baiano de Itapetinga atuará em Santa Catarina. Em 2015, ele defendeu as cores do Atlético Tubarão. No futebol baiano, surgiu no Vitória da Conquista e rodou por clubes como Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Jacuipense, antes de chegar ao Vitória.

Campeão da Série B com o Rubro-Negro, Dionísio fez apenas um jogo em 2023 por conta de uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, ainda na pré-temporada. A única vez que esteve em campo foi na última rodada, contra a Chapecoense, quando entrou na etapa final e atuou por 14 minutos.