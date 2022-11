Vitória renova com Marco Antônio e Dionísio até 2024

O Vitória segue se movimentando nos bastidores para a próxima temporada. O Rubro-Negro renovou contrato de forma automática com o zagueiro Marco Antônio até 2024. O atleta se destacou na equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C e foi importante na conquista do acesso.

O clube também está perto de anunciar a renovação contratual do volante Dionísio, que chegou após a conquista do Campeonato Baiano de 2022 pelo Atlético de Alagoinhas e terminou a temporada sendo importante na equipe do técnico João Burse. O meia também assinou novo vínculo até 2024.

A informação foi inicialmente publicada pelo radialista Wilton Matos e confirmada pelo Portal A TARDE.

Marco Antônio Da Silva Carvalho, de 22 anos, foi revelado pelas categorias de base do Vitória. Nesta temporada, o atleta participou de 24 jogos e marcou três gols.

Dionísio Pereira de Souza Neto, de 28 anos, passou por Jacuipense e Atlético de Alagoinhas antes de chegar ao Vitória. Em 2022, participou de 40 jogos e balançou as redes em quatro oportunidades.