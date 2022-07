Vitória retira grade do setor Rubi para aumentar público no Barradão

A partida do Vitória contra o ABC, no Barradão, terá uma novidade para o torcedor. Com o intuito de ampliar ainda mais o público que irá ao estádio, o clube baiano decidiu retirar a grade do setor Rubi e reduzir o espaço para a torcida visitante, possibilitando mais rubro-negros nas arquibancadas.

"Nosso gramado já em preparação para o jogo de domingo. O alambrado rubi foi retirado. A área da torcida visitante também está sendo reduzida para aumentar a capacidade da nossa torcida! #Barradão30mil", escreveu o presidente do clube, Fábio Mota, em sua conta no Instagram.

Informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Mota, através do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Desde que o treinador João Burse assumiu o time, o Leão da Barra tem embalado na competição. Assim, o foco rubro-negro deixou de ser brigar pelo rebaixamento e passou a ser a classificação à segunda fase do torneio. Nos últimos cinco jogos, o Vitória venceu três vezes e empatou duas.

Atualmente, o Leão é dono da maior média de público da Série C e ainda é dono dos dois jogos com maior quantidade de torcedores até o momento. Contra o Volta Redonda, mais de 28 mil pessoas marcaram presença no Barradão, enquanto mais de 26 mil compareceram à partida contra o Paysandu.

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada da Série C. Com 22 pontos, o Rubro-Negro ocupa a 11ª posição, mas apenas um ponto separa o time do G-8, que garante vaga na próxima fase da competição.