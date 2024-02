Vitória retoma utilização de atletas da base no elenco principal | A TARDE

O Vitória tem como principal característica a formação de atletas através de suas divisões de base. Os crias da base rubro-negra voltaram a ser utilizados com frqequência na equipe principal. Para a partida de logo mais contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, 14, pela Copa do Nordeste, sete jogadores foram convocados pelo técnico Léo Condé.

Todos os jovens jogadores estiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014. Viajaram para Juazeiro os zagueiros Andrei e Renato, o lateral-esquerdo Riquelme Reis, os volantes Edenilson e José Breno, além dos atacantes Luís Miguel e Fábio Soares. Este último já vem sendo relacionado entre os profissionais desde 2023 e é considerado uma jóia da base. Fábio tem multa rescisória de 50 milhões de euros, equivalente a R$ 264 milhões.

O clube tem estudado a criação de uma metodologia própria em relação a base, já que terá sua Academia de futebol que está prestes a ser inaugurada. No complexo exclusivo para a base, são seis campos de treino com vestiário e concentração.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE concedida em janeiro, o presidente Fábio Mota ressaltou as dificuldades, os investimentos feitos e da importância dos profissionais envolvidos na gestão das divisões de base do Vitória.

"Investimos muito na estrutura da base do Vitória, para que os profissionais que lá estejam e para os profissionais que estão no profissional dialoguem e cheguem a conclusão, sobre quem deve subir pra profissional e quem deve esperar um pouquinho. Essas reuniões já estão acontecendo. Léo Condé já fez a reunião com o Laelson (Lopes) e com o Carlão. Podem ter certeza que nós vamos ter de três a quatro atletas que vão subir para o profissional. Não quer dizer que esses vão estar no profissional, e nem que esses que ficaram no sub-20 estão renegados. Isso é uma coisa normal", disse o mandatário rubro-negro.

Em 2023, o clube também utilizou atletas formados na Toca do Leão. No total, foram 21 jogadores "made in Vitória": Os goleiros Lucas Arcanjo e Yuri Sena (emprestado ao CSA); os laterais: Matheus Tocantins, Ainoã (negociado com o Flamengo) e Riquelme Carvalho; os zagueiros Marco Antônio (emprestado a Portuguesa), Dankler, John Lessa (emprestado ao Confiança) e Guilherme Kayron; os meio-campistas Léo Gomes, Dudu Miraíma (emprestado a Portuguesa-SP), Alan Pedro (emprestado ao Campinense), Charlys (emprestado ao Hellas Verona-ITA), Alisson Soares, Jobert e Athirson; e os atacantes Ruan Nascimento, Alisson Santos (emprestados ao Figueirense) Wanderson (emprestado ao Gama-DF), Fábio Soares e Samuel (negociado).