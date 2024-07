Vitória: saiba onde estão os atletas que venceram o Timão em 2017

Tréllez foi o autor do gol da vitória contra o Corinthians em 2017 - Foto: Maurícia da Matta | EC Bahia

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Vitória vai encarar o Corinthians nesta quinta-feira (4), na Neo Química Arena. O Leão tenta repetir o feito da temporada 2017, quando derrotou o Timão em sua casa e somou pontos importantes que ajudaram na mesma briga que está o time atual.

O cenário era bem diferente para o Corinthians, que naquele ano liderou o campeonato do início ao fim e se sagrou campeão. Na ocasião, o Vitória entrou em campo com: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Uillian Correia e Ramon; Neílton, David e Yago; Tréllez. Saiba onde cada um dos 11 titulares rubro-negros estão hoje em dia.

Fernando Miguel

Fernando Miguel foi o goleiro titular do Vitória durante bom tempo e chegou a viver grandes fases pelo clube, completando mais de 150 jogos. Atualmente com 39 anos, o arqueiro defende as cores do Ceará e começou a temporada como titular, mas sofreu uma grave lesão no joelho e deve ficar alguns meses afastado.

Caíque Sá

Baiano e revelado pela Jacuipense, Caíque Sá defendeu o Vitória em 2017 emprestado pelo Joinville, mas apareceu na lateral-direita em apenas 18 jogos. O defensor hoje tem 32 anos e faz sua segunda temporada pelo Carmópolis, que está sem calendário após o fim do Campeonato Sergipano.

Kanu

Kanu foi titular na zaga do Vitória por três anos seguidos. Baiano, soteropolitano e torcedor do Vitória, ele está com 39 anos e disputou o último Campeonato Baiano pelo Jacuipense. Ele ficou marcado por ser um dos pivôs na grande confusão do primeiro clássico Ba-Vi de 2018, que acabou com diversos jogadores expulsos.

Wallace

Revelado na base do Vitória, com três passagens na Toca do Leão e quase 250 partidas vestindo vermelho e preto, Wallace retornou ao Vitória emprestado pelo Grêmio e assumiu a titularidade assim que chegou. Aos 36 anos, o zagueiro está em sua terceira temporada pelo Brusque e disputa atualmente a Série B.

Juninho

Juninho chegou a se firmar como titular após ser contratado para resolver a lateral-esquerda do Vitória, mas não teve tanta sequência devido a lesões. O jogador até permaneceu no clube por mais dois anos, mas praticamente não jogou. O defensor, nascido em Feira de Santana, hoje tem 34 anos e não entra em campo desde 2023, quando estava no Atlético de Alagoinhas.

Uillian Correia

Titular absoluto na volância do Vitória em 2017, Uillian Correia atuou pelo Leão em duas edições do Brasileirão. Deixou o clube em 2018 após acumular quase 80 partidas disputadas e hoje, aos 34 anos, defende as cores do Oeste. Foi titular pelo clube paulista na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista e não entra em campo desde então.

Ramon

Revelado na base do Vitória em 2015, Ramon viveu altos e baixos com a camisa rubro-negra e esteve no clube durante seis temporadas. Apesar de ser zagueiro de origem, ele foi utilizado em diferentes funções no Leão e contra o Corinthians apareceu como volante. Com 29 anos hoje em dia, o defensor atualmente joga a Série B pelo Ceará.

Neílton

Um dos principais jogadores ofensivos do Vitória entre 2017 e 2018, Neílton surgiu como grande promessa no Santos e acabou não vingando tanto na carreira. Apesar de ter 'apenas' 30 anos, o meia-atacante hoje joga a Série D pelo Água Santa. Marcou quase 30 gols pelo Leão em sua passagem.

Yago

Com três temporadas pelo Vitória e todas na Série A, Yago Felipe foi titular durante um tempo e chegou perto de bater 100 jogos pelo Leão. Após passagens por Goiás e Fluminense, o meio-campista segue na Série A até hoje e virou de lado em Salvador. Aos 29 anos de idade, ele está em seu segundo ano pelo rival Bahia

David

Revelado pelo Vitória, David foi um dos destaques do time em 2017 e um dos que mais se firmou não só naquela temporada, mas também na sequência da carreira. O atacante rodou apenas por clube de Série A como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional, São Paulo e hoje, aos 28 anos, está no Vasco da Gama e é titular do time.

Tréllez

Santiago Tréllez começou sua história pelo Vitória justamente em 2017, quando foi contratado para resolver o problema ofensivo da equipe e correspondeu com 10 gols na Série A daquele ano, inclusive naquele mesmo jogo contra o Corinthians. Retornou ao clube em 2022 e foi titular na campanha de acesso na Série C, permaneceu na temporada seguinte e integrou o elenco campeão da Segundona ano passado em parte do ano. Hoje com 34 anos, ele está no Deportivo Paso, do seu país de origem Colômbia.