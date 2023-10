Vitória se posiciona sobre pagamento de premiações; confira

Brigando pelo acesso para retornar para a elite do futebol nacional em 2024, um tema voltou a ser pauta de debate. O lateral-direito Alemão, que defendeu o Vitória em 2023, utilizou as redes sociais para rebater as declarações de Mota e exigiu o pagamento de premiações não pagas durante a Série C.

"Válido SUA opinião! Que única é exclusiva! SUA! Se fui bem ou mal dentro de campo isso é irrelevante ao ponto de que qnd se faz o contrato não tá escrito se vc for bem vc recebe e se não for vc não recebe! Contrato existe pra ser cumprido! E de fato não aconteceu! Mas como fanático do futebol e torcedor vc tá certo, tem que defender! E eu sempre torci pro leão independente do clube que jogo, e @andersonmatos93 é minha prova! Só que tenho duas filhas pra criar e o que FOR de direito meu, eu vou atrás amigão! Saudações!", compartilhou o defensor em resposta a um torcedor.

Em contato com o Portal A Tarde, o clube desmentiu a informação e confirmou que não deve nenhum valor referente a premiações a nenhum atleta do elenco do ano passado.

Com participação importante na campanha do acesso do Vitória a Série B do Campeonato Brasileiro, Alemão vestiu a camisa vermelha e preta em 30 oportunidades, sendo titular em 20 jogos na Terceirona nacional. Atualmente ele defende o ABC-RN, adversário do Leão na Segundona 2023.