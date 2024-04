Vitória se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Treze-PB | A TARDE

Depois de vencer o Fortaleza fora de casa e se manter vivo na briga pela classificação na Copa do Nordeste, o Vitória voltou aos treinos nesta segunda-feira, 25. O Rubro-Negro iniciou a preparação para encarar o Treze-PB no centro de treinamento Manoel Pontes Tanajura.

Os jogadores que foram titulares contra o Fortaleza iniciaram a recuperação, enquanto o resto do grupo participou de um coletivo em campo reduzido, sob orientação do técnico Léo Condé. O time de colete venceu com gol do equatoriano Eryc Castillo.

O volante Dudu treinou normalmente com o grupo, enquanto o meia Daniel Jr. e o atacante Iury Castilho iniciaram a transição. O zagueiro Camutanga, que sentiu dores musculares, tem grandes chances de estar à disposição do treinador para o jogo contra o Treze-PB.

A partida entre Vitória e Treze-PB está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 27, no Barradão. O duelo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e vale a classificação para a fase seguinte do torneio regional.