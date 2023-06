Vitória sofre pressão no fim, mas vence o Tombense pela Série B

O Vitória foi até Muriaé, na noite desta terça-feira, para encarar mais um desafio da Série B do Brasileirão. No estádio Soares de Azevedo, o Rubro-Negro venceu o Tombense por 2 a 1, com gols de Wellington Nem e Tréllez, em partida da 11ª rodada.

Com 25 pontos e quatro jogos sem perder, o Vitória segue firme no topo da tabela da Série B. Já o Tombense, se mantém na zona de rebaixamento para a Série C, na vice-lanterna.

Agora o Vitória retorna a Salvador, onde enfrenta o Criciúma, no Barradão. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B e está marcada para as 18h, de domingo, 11.

O jogo

Logo nos primeiros minutos de jogo os donos da casa ameaçaram uma pressão inicial, enquanto o Vitória tinha dificuldades para trocar passes. Apesar disso, quem trabalhou primeiro foi o goleiro Felipe Garcia, do Tombense, que espalmou finalização de Osvaldo, aos 4 minutos.

Aos poucos o Rubro-Negro foi se encontrando na partida e passou a aproveitar os espaços deixados pelo adversário. No minuto 22, Wellington Nem recebeu a bola na intermediária, limpou a marcação e finalizou da entrada da área. Felipe Garcia demorou para cair, e a bola morreu no canto esquerdo do goleiro. Foi o primeiro gol do Leão.

Parecia que após o gol o Vitória controlaria o jogo, quase marcando o segundo gol com Osvaldo, que viu Felipe Garcia adiantado e tentou de cobertura, mas o goleiro defendeu. No entanto, o Tombense cresceu e passou a ameaçar o Rubro-Negro. Aos 28, Fernandão tentou de bicicleta, mas o estreante Thiago Rodrigues fez boa defesa.

Posteriormente, aos 36, Marcelinho recebeu na área e soltou a bomba de pé esquerdo, mas a bola explodiu na trave esquerda do Leão. O Tombense aproveitava espaços nas laterais do Vitória e, antes do intervalo, Fernandão tentou de cabeça, mas Thiago Rodrigues fez a defesa no centro do gol, garantindo a vantagem rubro-negra no primeiro tempo.

Tréllez, de pênalti, fez o segundo gol do Vitória e se torna o artilheiro do time na Série B, com quatro gols | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo tempo

No intervalo, Léo Condé tirou Marcelo e colocou Felipe Vieira na lateral esquerda, e na primeira participação dele, recuperou uma bola e concedeu boa chance para o Vitória. Na sequência do lance, Wellington Nem foi derrubado na entrada da área e o árbitro marcou a falta.

O próprio Nem cobrou com uma cavadinha para Tréllez, que viu Roger Carvalho desviar a bola com a mão dentro da área. Após consulta ao vídeo, o árbitro assinalou o pênalti e expulsou o zagueiro do Tombense. O colombiano converteu a cobrança e ampliou a vantagem do Rubro-Negro no placar aos 6 minutos.

A partir do segundo gol e com um jogador a mais, o Vitória tentou administrar o resultado, mas oferecia espaços para o Tombense, que não chegava com tanto perigo. Aos 23, Marcelinho recebeu cruzamento e cabeceou para o gol, mas Thiago Rodrigues espalmou para escanteio.

Aos 40, Marcelinho acertou um belíssimo chute na gaveta, sem nenhuma chance para Thiago Rodrigues, e recolocou o Tombense no jogo. Os donos da casa foram com tudo para cima e, aos 49, Keké quase empatou em chute de dentro da área, mas a bola passou à direita do gol defendido pelo goleiro rubro-negro. No fim, os comandados de Léo Condé conseguiram suportar a pressão adversária e comemoraram mais três pontos.