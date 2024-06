Vitória tem acordo com atacante e contas do clube são desbloqueadas | A TARDE

O Vitória entrou em acordo judicial com o atacante Felipe Garcia, que atuou pelo clube entre as temporadas de 2019 e 2020, por conta de uma dívida. Com isso, as contas do clube estão desbloqueadas na Justiça do Trabalho. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Portal A TARDE.

O rubro-negro pagará ao atleta R$ 450 mil de maneira parcelada a Felipe Garcia. O valor é referente à rescisão com o clube, direito de imagem, 13º, multa de 40% do FGTS. Inicialmente, o valor cobrado pelo atleta foi de R$ 812.344,62. A decisão foi da 1ª Vara de Trabalho de Goiânia (GO).

Pelo Vitória, Felipe Garcia atuou em apenas 32 jogos entre 2019 e 2020, fazendo parte do time que conseguiu impedir que o Leão fosse rebaixado para a Série C de 2021. No Rubro-Negro, o atacante marcou somente dois gols e contribuiu com duas assistências

