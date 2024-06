Vitória tem alta concorrência para meia de criação | A TARDE

O diagnóstico sobre a falta de jogadores capazes de ampliar a competitividade e a qualidade do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro é quase consensual. Na lateral-direita, na zaga, no meio de campo, nas pontas e no comando do ataque. Porém, uma posição está tão concorrida no Rubro-Negro que, eventualmente, tem emprestados os seus atletas de ofício para outras tarefas no campo: a de meia, o clássico camisa 10.

Três jogadores disputam atualmente a posição, mas, em algumas oportunidades durante o período de Léo Condé como treinador, já atuaram juntos. São eles Matheuzinho, Jean Mota e Daniel Júnior. Todos eles estão treinando durante a semana e disponíveis para atuar no próximo sábado contra o Atlético Goianiense, no Barradão, em partida muito importante para o Leão, que ainda não venceu no Brasileirão, tem apenas um ponto conquistado e ocupa a 18ª colocação. Trata-se, ainda, de um duelo direto contra a zona de rebaixamento.

Atualmente, o meia de criação titular é Matheuzinho, um dos pilares técnicos da equipe e que ainda contribui na marcação na saída de bola adversária e na recomposição defensiva. Com qualidade técnica e cartas na manga, o jogador, que chegou no ano passado vindo do Ipiranga do Rio Grande do Sul, tem gerado algumas das melhores oportunidades de gol do Vitória, mas também tem oscilado nos jogos junto com a equipe como um todo.

A possibilidade de Matheuzinho perder a vaga de titular na equipe comandada por Thiago Carpini é remota, mas o técnico pode deslocar o atleta rubro-negro para uma das pontas, posição em que os jogadores do elenco têm tido dificuldade de se consolidar, assim como a de centroavante.

Os pontas Osvaldo, Mateus Gonçalves e Zé Hugo já foram testados na primeira divisão, tiveram minutos bons, mas, no geral, não corresponderam às expectativas. Já Janderson e Iury Castilho estão à frente na disputa dos lados do campo ofensivo. Acontece, porém, que um deles pode atuar também como centroavante, já que Luiz Adriano e Alerrandro não vivem uma fase boa – e, neste caso, Matheuzinho poderia ir para uma das pontas, como já atuou no seu clube anterior.

Vontade de jogar

Já Daniel Júnior acabou sendo um respiro na equipe na partida de eliminação para o Botafogo, na Copa do Brasil, ao mostrar bom posicionamento, capacidade de armar jogadas e marcar o gol de honra do Leão. Ele ainda teve uma chance de empatar o jogo, mas desperdiçou um chute dentro da área. Em entrevista coletiva, na terça-feira, Daniel falou sobre o seu desempenho no time.

“Sobre ser titular, é opção do treinador. Com o professor chegando agora vou ter mais oportunidades. Com o Léo não tive muitas oportunidades, mas também aprendi muito com ele. É ter calma. Não tenho problema físico. Quando tiver sequência vai ganhando e se adaptando. É deixar o treinador decidir. Na hora certa as coisas vão acontecer naturalmente. É ter calma, continuar trabalhando firme”, afirmou o meia do Rubro-Negro.

A torcida vem pedindo a entrada do jogador como titular, mas, na entrevista coletiva após o confronto com o Fogão, Carpini avaliou que ainda não é o momento de Daniel Júnior e Matheuzinho atuarem juntos.

“Muito boa a entrada de Daniel. Precisa de mais ritmo, dá para ver que em alguns lances ele faz muita força para seguir na jogada, que é resultado da falta de ritmo. Mas ele entrou bem e fez a função para a qual foi designado. É nível Série A agora, a realidade é outra. Quando você tem Matheuzinho e Daniel Jr. e não fica com a bola é muito complicado”, disse o treinador do Vitória.

A outra opção é Jean Mota, principal contratação do clube na temporada, que estava no Inter Miami, jogou com Messi e que recebeu a camisa 10 ao chegar na Toca. O jogador voltou a treinar, após lesão, no início da semana e deve ficar como opção no banco. No longo prazo, porém, pode ganhar uma vaga na equipe titular. Entre tantas dores de cabeça vividas pelo Leão, a batuta do meia é a menor delas.

