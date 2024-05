Vitória tem confronto direto contra o Vasco para sair do Z4 | A TARDE

O Vitória entra em campo para enfrentar o Vasco, hoje, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pressionado. Na beirada de uma crise após três derrotas em quatro jogos e ainda sem vencer no Brasileirão, o time terá um confronto direto, pela sexta rodada, que pode representar um alívio no retorno à Série A ao acabar, de uma vez, com um jejum de quase seis anos.

Na primeira divisão, o último triunfo do Leão ocorreu no dia 14 de outubro de 2018, um 1 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa, pela 29ª rodada da competição em que foi rebaixado. O momento significou um respiro de alívio e de alguma esperança que poderia se salvar de mais uma queda para a Série B.

Naquele mesmo ano, os dois jogos contra o Vasco foram alguns dos raros momentos de alegria do torcedor do Vitória. Venceu no primeiro (fora, por 3 a 2) e no segundo turno (1 a 0, em casa). A situação, evidentemente, não é a mesma, mas um resultado positivo certamente pode renovar as expectativas de uma campanha melhor do que tem se mostrado até aqui.

Além disso, o histórico do Colossal contra o Gigante da Colina é positivo. Em 48 partidas disputadas, ganhou 21, o Cruzmaltino saiu vencer em 15 e também ocorreram 12 empates. O mais recente duelo entre as duas equipes aconteceu em 2021 e o Rubro-Negro saiu do estádio de SãoJanuário com um triunfo de 3 a 0.

Mudanças nos titulares

Após os reveses no Brasileirão, o técnico Léo Condé deve seguir realizando mudanças na equipe titular. O comandante do Leão ainda não encontrou a sua formação base. O time que entrará em campo deve ter modificações em todos os setores. Na defesa, o zagueiro Reynaldo será o substituto de Wagner Leonardo, que recebeu cartão vermelho no jogo contra o SãoPaulo. Ao seu lado, terá Camutanga, que retorna de lesão.

Nas laterais, Patric Calmon continua pelo lado esquerdo e Lepo ficará com a vaga do capitão Zeca, que vem em fase ruim, na esquerda. No meio-campo, Condé também deve fazer modificações na equipe. Com o retorno de Rodrigo Andrade, o Colossal provavelmente voltará a atuar com os três volantes Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu. No ataque, o trio deve ser formado por Matheusinho e Janderson, além do centroavante Alerrandro, que retornará à titularidade.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Reynaldo tratou da expectativa para a sua estreia como titular do Vitória.“O ritmo está bom. Tem um frio na barriga, passa um filme, faz alguns meses que eu não começo um jogo de titular. Então tenho que trabalhar, continuar me preparando, e ajudar os companheiros. Acho que a equipe é o principal, preciso estar bem para ajudar a equipe a sair com a vitória”, disse ele, que comentou ainda sobre a “ansiedade” pelo primeiro triunfo.

“O momento do torcedor e o nosso é de ansiedade para ganhar o primeiro jogo. A gente vem batendo na trave, alguns detalhes que a gente precisa melhorar. A gente precisa entrar tranquilo, é uma pressão normal. Sabemos que o torcedor está ansioso por essa vitória, então a gente precisa trabalhar, estar mais junto neste momento, para que a gente possa ganhar”, afirmou.

Sobre a fase do adversário, que também está pressionado, na zona rebaixamento, o zagueiro falou que o foco é completo no Vitória. “Independentemente da pressão que eles estão vivendo lá a gente tem que pensar no nosso time, acertar tudo para chegar, fazer um bom jogo e sair com os três pontos, que é o mais importante”, completou.

