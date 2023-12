Vitória tem interesse em goleiro do Flamengo, diz jornalista | A TARDE

O mercado da bola rubro-negro segue aquecido e as especulações seguem nos bastidores. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do SBT Rio, o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao GD Chaves, de Portugal, é alvo do Vitória para a temporada 2024.

Segundo a publicação do repórter, a diretoria rubro-negra apresentou um projeto ao estafe do arqueiro, que avalia positivamente um retorno ao Brasil para estar próximo da família. Outro fator é que o Leão da Barra irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Jogador do Flamengo e emprestado ao GD Chaves, de Portugal, Hugo Souza entrou na mira do Vitória. A diretoria do Leão conversou os representantes do goleiro e apresentou o projeto. O jogador gostou da possibilidade de voltar ao Brasil, jogar a série A e ficar perto da família. A… pic.twitter.com/0wDEOCzYUO — Venê Casagrande (@venecasagrande) December 17, 2023

A parte mais complexa da negociação é a que envolve o Flamengo e o GD Chaves, que tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, que estão avaliados em 1,2 milhão de euros, o equivalente a R$ 6 milhões.

Natural do Rio de Janeiro, Hugo Moura tem 24 anos e é formado na base do Flamengo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil Sub-20, além de uma Copa São Paulo. A trajetória de Hugo no time principal do rubro-negro carioca foi meteórica, onde atuou por três temporadas.

Mesmo sendo reserva imediato de Diego Alves, o goleiro se destacou e chegou a ser titular em algumas oportunidades. Por lá ele conquistou um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e uma Supercopa, além da Libertadores.

Devido a algumas falhas individuais, foi afastado e em seguida cedido por empréstimo ao CD Chaves. .Em solo português, Hugo Souza jogou por 12 oportunidades.