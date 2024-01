Vitória tem interesse em renovação com zagueiro Marco Antônio | A TARDE

Cria da base do Leão, o zagueiro Marco Antônio deve ter seu vínculo estendido com o Vitória. O contrato atual do jogador termina neste ano, mas a intenção do clube é renovar até o fim de 2025.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Bnews e confirmada pelo Portal A TARDE. O jogador de 23 anos está emprestado para a Portuguesa, onde vai disputar o Campeonato Paulista deste ano.

A partir de junho, ele já ficaria disponível para assinar pré-contrato com qualquer outro clube e, assim, sairia de graça do Vitória.

Vitória vai renovar o contrato do zagueiro/volante Marco Antônio. O jogador, que é cria da base do Leão, está emprestado para a Portuguesa e o contrato atual vence no fim deste ano. No entanto, o clube já se movimenta para estender o vínculo até o fim de 2025. — Alex Torres (@alex_torresjr) January 15, 2024

Carreira



Cria da base do Leão da Barra, Marco Antônio subiu para o profissional na temporada 2021, quando atuou em apenas duas partidas na campanha que culminou com o rebaixamento do clube para a Terceira Divisão.

Já no ano seguinte, o atleta deu a volta por cima e foi um dos destaques no time que conseguiu o acesso à Série B. Ao todo, foram 22 jogos e três gols anotados.



Na atual temporada, com as chegadas de Wagner Leonardo, Camutanga e o retorno de João Victor, Marco Antônio perdeu espaço no setor defensivo, chegando, inclusive, a ser improvisado como volante em algumas ocasiões.