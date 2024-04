Vitória tem maior sequência sem perder em casa entre clubes da Série A | A TARDE

Seis anos após a última participação na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória volta para a elite do futebol nacional defendendo uma marca de destaque. O Rubro-Negro lidera o ranking de maior série invicta como mandante, dividindo o posto com o Athletico-PR, ambos com 23 sem perder.

Sem perder há 10 meses no Barradão, o Vitória contabilizou 19 triunfos e quatro empates no período, com um aproveitamento de 88,4%. A última derrota em casa aconteceu no dia 11 de junho de 2023, quando o Leão foi superado pelo Criciúma por 1 a 0. Neste período, o time conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e voltou a ser campeão baiano, após uma seca que durou sete anos.

Numa competição em que vencer em casa é fundamental para a conquista dos objetivos de qualquer equipe, os dados que colocam o Vitória em destaque são animadores. O clube aposta na força do Barradão para conseguir fazer uma campanha sem sustos neste retorno à Série A. Além de se manter, o Rubro-Negro sonha com uma classificação para a Sul-Americana de 2025.

A força em casa é um assunto trabalhado dentro do Vitória. Em um vídeo de bastidor, o técnico Léo Condé aparece estimulando os atletas, pedindo para que os jogadores marquem território no Barradão.

"Eles têm que descer no Barradão e saber que aqui dentro é nosso. Hoje a gente marca nosso território", afirmou Condé.

Vitória tem maior sequência sem perder em casa entre clubes da Série A | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Para seguir fazendo história, o Vitória precisa se manter invicto no Barradão por mais quatro partidas. A maior série do Rubro-Negro sem perder em casa é de 27 jogos e aconteceu entre os dias 20 de janeiro de 2002 e 9 de outubro de 2002. Na época, o time conquistou 21 vitórias e 6 empates, com um aproveitamento de 85,2%.



Invencibilidade em casa

Depois de Vitória e Athletico-PR, o Atlético-GO aparece na terceira colocação. O Dragão tem uma série de 22 jogos sem perder em casa, com 16 vitórias e seis empates, um aproveitamento de 82%.

Adversário do Vitória no próximo domingo, 14, às 18h30, no Barradão, o Palmeiras também defende uma invencibilidade de 16 jogos em casa, com 15 vitórias e um empate, contabilizando 96% de aproveitamento.

Adversário do Bahia, o Internacional tem 12 jogos sem perder no Beira-Rio, com oito vitórias e quatro empates. Defendendo um aproveitamento de 77,7%, o Colorado recebe o Tricolor às 18h30 deste sábado.

E o Bahia?

Empatado com o Cuiabá na sexta posição, o Bahia também defende uma invencibilidade na Arena Fonte Nova para este início de Brasileirão. Se impondo para o seu torcedor, o Tricolor tem 11 jogos sem perder, contabilizando 10 triunfos e um empate. O aproveitamento dentro deste recorte é de 93,9%.