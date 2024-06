Vitória tem poucas opções para lateral-direita e deve buscar jogador | A TARDE

A posição de lateral-direito do Vitória, no último ano, foi ocupada por Zeca, o mesmo jogador que utilizava a faixa de capitão do time. Titular e um dos que mais atuaram em 2024 sob o comando do treinador Léo Condé , o atleta rescindiu o seu contrato com o clube após desempenhos ruins sucessivos, vaias das arquibancadas e a chegada do novo técnico Thiago Carpini.

Acontece, porém, que no jogo decisivo para a sua saída, a eliminação para o Botafogo, no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil, Zeca foi substituído por um volante, Léo Naldi, que passou a treinar, incluindo em um jogo treino com o Fluminense de Feira na Toca, como lateral-direito. O motivo é que Raul Cáceres e Willeam Lepo, os outros dois atletas da posição, estavam no departamento médico.

Na entrevista coletiva após o jogo, Carpini falou sobre o que pensa para a posição e o sistema defensivo como um todo, sobretudo em relação ao apoio no ataque e à compactação defensiva, características diferentes do vinha sendo apresentado por Zeca e mesmo em sua trajetória como jogador.

Alternativas defensivas

“A defesa é um setor que temos que buscar alternativas, principalmente na lateral com a ausência do Lepo, que não deve conseguir jogar todas as partidas. Minha ideia é que o time fique mais compacto. Quando fizemos isso sofremos menos no jogo. Tem alguns jogadores que fogem um pouco da nossa característica de jogo e das ideias. Então, se pudermos ir no mercado, esse é um setor que precisa de reforços”, avaliou o técnico.

Já nessa primeira entrevista coletiva pós-jogo, o comandante do Leão indicou que Lepo é o titular da posição, mas uma corrida ocorre por fora, afinal, dificilmente o jogador deve atuar em todas as ocasiões. Uma pergunta, portanto, permanece: quais são as possibilidades do Vitória para a lateral-direita?

Olho no mercado

Um primeiro ponto é certo, o clube vai para o mercado para trazer um jogador para a posição que seja capaz de disputar com Lepo. Entretanto, a janela de transferência abre apenas em julho, quando o time já terá disputado quase a metade da Série A do Campeonato Brasileiro.

O treinador conta atualmente com Raul Cáceres e Lepo, que são jogadores da posição, e pode improvisar Léo Naldi, que, embora tenha entrado bem em algumas oportunidades, não conseguiu espaço no meio de campo por conta das atuações muito consistentes de Rodrigo Andrade e Dudu, volantes titulares. Ou seja, três atletas podem ocupar a faixa direita do campo.

Mas, nos bastidores do Leão, existe uma possibilidade da saída de Raul Cáceres, que praticamente não vestiu, dentro do campo, a camisa rubro-negro, sendo pouquíssimo utilizado pelo antigo treinador. No mercado, o principal nome que vem sendo especulado como reforço para a posição é o lateral-direito Gustavo Garcia, revelado na base do Palmeiras e que tem tido pouco espaço como titular por conta das opções de Marcos Rocha e Mayke. As conversas entre os clubes ainda seguem acontecendo, mas a definição deve ocorrer em junho.

Para o importante jogo de sábado, contra o Atlético Goianiense, no Barradão, pela sétima rodada do Brasileirão, Lepo deve ser o titular. Ele iniciou a semana na transição e deve se recuperar plenamente para entrar em campo pela importante partida, um confronto direto na busca da saída da zona de rebaixamento. O Vitória é o 18º colocado, com apenas um ponto em cinco partidas, e quer vencer a primeira em seu retorno à primeira divisão nacional.

