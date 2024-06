Vitória tem retrospecto positivo contra o Cuiabá; confira | A TARDE

Vitória e Cuiabá se enfrentam pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo apenas o quinto encontro entre as equipes na história. Os outros quatro, no entanto, trazem mais boas do que más lembranças ao torcedor rubro-negro.

As equipes disputaram a Série B juntos nas edições de 2019 e 2020, se enfrentando em quatro duelos nesse período. Apesar de ter perdido o primeiro desses jogos, o Leão depois emplacou duas vitórias e um empate contra o adversário desta quarta-feira, 5

Leia mais:

.Vitória faz jogo do desespero contra o Cuiabá no Brasileirão

Veja todos os encontros entre Vitória e Cuiabá:

- Vitória 0x1 Cuiabá - Série B 2019 - Barradão

- Cuiabá 1x3 Vitória - Série B 2019 - Arena Pantanal

- Vitória 4x2 Cuiabá - Série B 2020 - Barradão

- Cuiabá 3x3 Vitória - Série B 2020 - Arena Pantanal

Agora, os times se encontram num momento que ambos vivem má fase. Os dois estão buscando vencer pela primeira vez no Brasileirão, sendo que o Vitória não ganha há nove partidas por todas as competições, enquanto o Cuiabá sequer marcou um gol no campeonato.

Para sair da crise que vive na temporada, o Leão quer manter a sequência de invencibilidade contra o Dourado e emplacar mais um bom resultado na Arena Pantanal. A partida está marcada para 20h desta quarta, em partida atrasada da 2ª rodada.

Publicações relacionadas