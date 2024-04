Vitória tem tabela detalhada das rodadas do Brasileirão; confira | A TARDE

O Vitória já sabe os detalhes dos nove primeiros jogos que terá pela frente no Campeonato Brasileiro de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira, 3, a tabela detalhada dos confrontos do torneio.

A primeira partida do Leão da Barra será em seus domínios, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. O jogo acontece no domingo, 14, às 18h30, e contará com as transmissões do Premiere FC e do SporTV.

A segunda partida do Leão no campeonato, contra o Cuiabá, ainda não possui uma data definida (veta tabela abaixo).

Beja a tabela detalhada: