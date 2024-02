Vitória tenta, mas não sai do zero com o Altos em estreia no Nordestão | A TARDE

A estreia do Vitória na Copa do Nordeste não foi como o torcedor queria. O Rubro-Negro foi até Teresina na tarde deste domingo, 4, e não saiu do zero com o Altos-PI, em jogo da 1ª rodada da fase de grupos.

Com o resultado no Estádio Lindolfo Monteiro, as duas equipes somaram um ponto. O Vitória chega ao terceiro jogo como visitante sem vencer, o único resultado positivo jogando longe do Barradão foi na 1ª rodada do Campeonato Baiano, quando venceu o Jacuipense por 1 a 0.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Jacobina, mais uma vez como visitante. A partida da 6ª rodada do Campeonato Baiano está marcada para as 19h15 de quarta-feira, 7, no Estádio José Rocha, em Jacobina.

O jogo

Antes do apito inicial, enquanto os jogadores estavam perfilados para a execução do Hino Nacional Brasileiro, algumas abelhas incomodaram, mas ninguém foi picado. Apesar do campo irregular, o Vitória teve mais a posse de bola e tentou tomar a iniciativa, mas sem sucesso. A principal chance foi aos 19 minutos, quando Osvaldo fez bom passe para Alerrandro invadir a área e bate cruzado, mas o goleiro Careca fez a defesa e evitou o gol rubro-negro.

Na segunda etapa, o Vitória teve mais intensidade e tentou pressionar os donos da casa. Matheusinho, aos 13, recebeu cruzamento de Zeca e cabeceou por cima do gol defendido por Careca, na melhor chance do Rubro-Negro na etapa final. O Altos, por sua vez, respondeu aos 20, com finalização de fora da área que Muriel conseguiu fazer a defesa. O placar seguiu inalterado até o apito final e as equipes dividiram os pontos.