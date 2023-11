Vitória terá 'Aeronegô' para duelo contra o Grêmio Novorizontino | A TARDE

A partida de domingo, contra o Grêmio Novorizontino, pode ser determinante para o Vitória. Caso aconteça os três pontos, o Leão da Barra sacramenta o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro e ainda pode garantir o título nacional.

Para motivar jogadores e comissão técnica que irão embarcar para São Paulo, a torcida organizada do Vitória, 'Os Imbatíveis', anunciou a realização do 'Aeronegô', que irá ocorrer na sexta-feira, 10, às 15h, no Aeroporto de Salvador.

"Sexta-feira vamos invadir o aeroporto de Salvador. Vamos levar nosso time rumo ao título. É guerra. Em breve mais informações", escreveu o presidente da organizada, Gabriel Oliveira.

O evento consiste em uma 'festa' com a presença massiva da torcida do Vitória no aeroporto, com a finalidade de transmitir energia positiva para a delegação rubro-negra que estará viajando para o confronto decisivo.

Na temporada passada, antes do acesso à Série C, o torcedor do Leão da Barra lotou o Aeroporto Internacional de Salvador, na ida e na volta do duelo contra o Paysandu.