Vitória terá Cordino como adversário pela pré-Copa do Nordeste

O Vitória conheceu o seu adversário na estreia da pré-Copa do Nordeste. O Rubro-Negro vai voltar aos gramados depois de longa pausa diante do Cordino, do Maranhão. O duelo será realizado no Barradão e ainda não tem horário definido.

Em caso de vitória na primeira partida, o Rubro-Negro enfrenta o vencedor de Jacuipense x Altos, no dia 8 de janeiro, para garantir uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Todas as partidas da fase classificatória serão definidas em jogo único.

A premiação da Copa do Nordeste nesta temporada será de R$ 6,4 milhões para o vencedor. Por disputar a fase de classificação, o Vitória vai receber R$ 120 mil. O elenco rubro-negro inicia a temporada de 2023 no dia 28 de novembro deste ano.

Além do Vitória, outros 15 times vão disputar a fase preliminar da competição regional. ASA (AL), Jacuipense (BA), Caucaia, Ferroviário (CE), Cordino e Moto Club (MA), Sousa, Botafogo-PB (PB), Retrô, Santa Cruz (PE), Altos (PI), Potiguar de Mossoró, América (RN), Falcon e Confiança (SE) disputam as quatro vagas na fase de grupo da Copa do Nordeste.

Atlético de Alagoinhas e Bahia já se classificaram de forma direta para a Copa do Nordeste. ABC (RN), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI), Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE) também já estão garantidos na competição.

O sorteio para definição dos grupos será realizado no dia 10 de novembro. A competição terá início no dia 22 de janeiro. As 16 equipes classificadas serão divididas em dois grupos de oito.

Os quatro primeiros de cada grupo se enfrentam nas quartas de final, marcada para o dia 26 de março. A fase semifinal deve acontecer no dia 29 de março e a final, que será definida em jogos de ida e volta, acontecem nos dias 19 de abril e 3 de maio.